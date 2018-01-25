Сирия: военнослужащие РФ доставили гумпомощь в Дамаск и Алеппо

Москва, 25 января. Российские военные провели две гуманитарные акции в провинциях Алеппо и Дамаск.

Департамент информации военного ведомства РФ сообщил, что российский Центр по примирению враждующих сторон доставил порядка двух с половинной тонн продуктов питания в населенный пункт Умм-Эль-Амад провинции Алеппо. Еще две с половиной тонны гуманитарной помощи получили жители столицы Сирии — Дамаска. За минувшие сутки медицинская помощь была оказана 173 сирийцам.

Российские военные содействовали подписанию нового соглашения о присоединении к примирительному процессу. Соответствующий документ подписали представители населенного пункта Мбаркия провинции Хомс.

Ранее сообщалось, что после сокращения военной группировки РФ в Сирии, которое началось в декабре минувшего года по решению президента Владимира Путина, Россия продолжит оказывать гуманитарную помощь сирийскому народу.