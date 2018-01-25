Сегодня в Сети: Путин — три города и дружеские объятия, россияне ответили главе МОК

Сегодня в Интернете, 25 января. Владимир Путин за один день провел встречи в трех городах, завершив визит в Уфу дружескими объятиями с рабочим. Алексей Пушков осудил решение парламента Молдавии ограничить вещание российских каналов. Блогеры резко отреагировали на антироссийские действия МОК.

Путин: рабочий день в трех городах и дружеские объятия

Ведущие российские издания в своих аккаунтах в соцсетях широко осветили поездки президента России Владимира Путина, который накануне посетил три города, встретился как с региональными руководителями, так и с сотрудниками нескольких предприятий, причем некоторые встречи прошли в весьма неформальной обстановке.

Уделили внимание деятельности президента и другие ресурсы.

«Выступая в Уфе, Владимир Путин порадовал всех нас хорошими новостями!» — сообщает Twitter партии «Единая Россия».

Выступая в Уфе, Владимир Путин порадовал всех нас хорошими новостями!



Подробнее: https://t.co/ENhk2G3Z18 pic.twitter.com/leI1r6nyS8 — Единая Россия ???????? (@er_novosti) January 24, 2018

«Путин рассказал, как вывести исламское образование на новый уровень», — информирует РИА Новости в своем микроблоге.

Путин рассказал, как вывести исламское образование на новый уровень https://t.co/WWhxskQjdf pic.twitter.com/rgoxS3GpHo — РИА Новости (@rianru) January 24, 2018

Важный разговор о развитии исламского образования шел в Казани, уточняет издание.

«Рабочий день в трех городах: Утром Путин в Москве посетил Дом Высоцкого, днем в Уфе — моторостроительный завод, поздно вечером в Казани — Болгарскую исламскую академию», — делится подробностями президентской поездки журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Рабочий день в трех городах: Утром Путин в Москве посетил Дом Высоцкого, днем в Уфе - моторостроительный завод, поздно вечером в Казани - Болгарскую исламскую академию pic.twitter.com/IAgAlzP5fP — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 25, 2018

Путин посетил Уфимскую Соборную мечеть - одну из старейших в России: Побеседовал с верховным муфтием, главой Центрального духовного управления мусульман России Талгатом Таджуддином pic.twitter.com/9d0icTT9bL — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 24, 2018

В ходе визита президента на Уфимский моторостроительный завод произошел трогательный эпизод — Владимир Путин обнял одного из рабочих. Издание Life немного фривольно назвало этот эпизод так:

«Давайте я вас расцелую!» Путин обнимашками поощрил рабочего за трудовые успехи».

"Давайте я вас расцелую!" Путин обнимашками поощрил рабочего за трудовые успехи: https://t.co/86pShFkMr9 pic.twitter.com/lbSW6yqJlR — Life | Новости (@lifenews_ru) January 24, 2018

«Путин обнял рабочего, попросившего вернуться к вручению орденов коллективам», — более сдержанно сообщило РИА Новости, выложив в Twitter видеозапись эпизода.

Путин обнял рабочего, попросившего вернуться к вручению орденов коллективам https://t.co/nyhWjKNAzX pic.twitter.com/lNOlBWGohv — РИА Новости (@rianru) January 24, 2018

Пушков: В Молдавии — псевдодемократия

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал в своем Twitter на ограничение трансляции в Молдавии аналитических программ российского ТВ. Это решение пытается продавить молдавский парламент вопреки мнению президента страны Игоря Додона.

Ограничение вещания российских телеканалов в Молдавии является еще одним шагом, направленным против России, так ранее оценили депутаты Госдумы РФ антироссийское решение Кишинева.

Однако, по мнению Алексея Пушкова, большинство жителей Молдавии против разрыва информационных связей с Россией.

«Псевдодемократия: две трети жителей Молдавии выступают против запрета российских новостных программ и информационной диктатуры молдавских либералов», — написал Пушков в своем Twitter.

Псевдо-демократия: 2/3 жителей Молдавии выступают против запрета росс. новостных программ и информационной диктатуры молдавских либералов. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) January 24, 2018

«Так и задумывалось. Молдавский фронт гибридной войны США против России», — отреагировал на запись Пушкова пользователь Батальщиков.

Так и задумывалось. Молдавский фронт гибридной войны США vs РФ. — А.Батальщиков (@buntovshchik) January 25, 2018

«Власти Молдавии просто боятся разоблачений своих преступлений, о которых могут рассказать российские СМИ», — считает интернет-пользователь Игорь.

Власти Молдовы просто боятся разоблачений своих преступлений которые могут рассказать Российские СМИ — Игорь (@IgorjCher) January 24, 2018

Блогеры резко отреагировали на заявление главы МОК

Интернет-пользователи продолжают бурно обсуждать дискриминационные меры Международного олимпийского комитета (МОК) против спортсменов из России и российских болельщиков. Так накануне стало известно, что МОК без всяких объяснений отказался пригласить на зимнюю Олимпиаду ведущих российских атлетов ни разу не замешанных в допинговых скандалах и реальных претендентов на медали. Речь идет о биатлонисте Антоне Шипулине и лыжнике Сергее Устюгове, также приглашения не получили шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан и фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Кроме того, российским болельщикам фактически запретили проносить на трибуны флаги РФ (впрочем, последняя информация позже была опровергнута).

Объясняя это решение, глава МОК Томас Бах заявил, что достаточно просто подозрений, чтобы не пригласить на Олимпиаду спортсмена из России. Вот как отреагировал на заявление главы МОК известный пользователь Twitter по имени Голос Мордора.

«Глава МОК заявил, что подозрение в нарушении антидопинговых правил является достаточным основанием, чтобы спортсмен не был приглашен на Олимпийские игры. Ок. Подозрение чиновников МОК в педофилии является достаточным основанием, чтобы считать их педофилами. Так пойдет?» — написал он.

Глава МОК заявил, что подозрение в нарушении антидопинговых правил является достаточным основанием, чтобы спортсмен не был приглашён на олимпийские игры.

Ок. Подозрение чиновников МОК в педофилии является достаточным основанием, чтобы считать их педофилами. Так пойдёт? — Голос Мордора (@spacelordrock) January 24, 2018

Новые антироссийские решения международных спортивных функционеров возмутили и политолога Армена Гаспаряна.

«Глава МОК Бах: мы не унижаем Россию и российских спортсменов», — процитировал Гаспарян слова нынешнего главы олимпийского движения и прокомментировал: «А что же вы, гниды, делаете?»

Глава МОК Бах: мы не унижаем Россию и российских спортсменов



А что же вы, гниды, делаете? — Армен Гаспарян (@A_Gasparyan) January 24, 2018

«Маленький нюанс. МОК унижает нейтральных спортсменов, тех, кто согласился на унижение нейтральным флагом. К России они отношения не имеют, российские спортсмены выступают под российским флагом», — сурово ответил на запись Гаспаряна блогер Аркебузир.

Маленький нюанс. МОК унижает нейтральных спортсменов,тех,кто согласился на унижение нейтральным флагом.К России они отношения не имеют,российские спортсмены выступают под российским флагом. — Аркебузир (@Arkebuzir) January 24, 2018

Ранее на тему того, что изначально не стоило соглашаться на участие россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом, достаточно сурово высказался сенатор Франц Клинцевич. Впрочем, отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей, раз уж решение любой ценой ехать на Олимпиаду все-таки принято, российским спортсменам нужно теперь бороться до конца.