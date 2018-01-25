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Сегодня в Сети: Путин — три города и дружеские объятия, россияне ответили главе МОК
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    Сегодня в Сети: Путин — три города и дружеские объятия, россияне ответили главе МОК

    12:41  25 Января 2018
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    Сегодня в Сети: Путин — три города и дружеские объятия, блогеры резко ответили главе МОК

    Сегодня в Интернете, 25 января. Владимир Путин за один день провел встречи в трех городах, завершив визит в Уфу дружескими объятиями с рабочим. Алексей Пушков осудил решение парламента Молдавии ограничить вещание российских каналов. Блогеры резко отреагировали на антироссийские действия МОК.

    Путин: рабочий день в трех городах и дружеские объятия

    Ведущие российские издания в своих аккаунтах в соцсетях широко осветили поездки президента России Владимира Путина, который накануне посетил три города, встретился как с региональными руководителями, так и с сотрудниками нескольких предприятий, причем некоторые встречи прошли в весьма неформальной обстановке.

    Уделили внимание деятельности президента и другие ресурсы.

    «Выступая в Уфе, Владимир Путин порадовал всех нас хорошими новостями!» — сообщает Twitter партии «Единая Россия».

    «Путин рассказал, как вывести исламское образование на новый уровень», — информирует РИА Новости в своем микроблоге.

    Важный разговор о развитии исламского образования шел в Казани, уточняет издание.

    «Рабочий день в трех городах: Утром Путин в Москве посетил Дом Высоцкого, днем в Уфе — моторостроительный завод, поздно вечером в Казани — Болгарскую исламскую академию», — делится подробностями президентской поездки журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

    В ходе визита президента на Уфимский моторостроительный завод произошел трогательный эпизод — Владимир Путин обнял одного из рабочих. Издание Life немного фривольно назвало этот эпизод так:

    «Давайте я вас расцелую!» Путин обнимашками поощрил рабочего за трудовые успехи».

    «Путин обнял рабочего, попросившего вернуться к вручению орденов коллективам», — более сдержанно сообщило РИА Новости, выложив в Twitter видеозапись эпизода.

    Пушков: В Молдавии — псевдодемократия

    Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал в своем Twitter на ограничение трансляции в Молдавии аналитических программ российского ТВ. Это решение пытается продавить молдавский парламент вопреки мнению президента страны Игоря Додона.

    Ограничение вещания российских телеканалов в Молдавии является еще одним шагом, направленным против России, так ранее оценили депутаты Госдумы РФ антироссийское решение Кишинева.

    Однако, по мнению Алексея Пушкова, большинство жителей Молдавии против разрыва информационных связей с Россией.

    «Псевдодемократия: две трети жителей Молдавии выступают против запрета российских новостных программ и информационной диктатуры молдавских либералов», — написал Пушков в своем Twitter.

    «Так и задумывалось. Молдавский фронт гибридной войны США против России», — отреагировал на запись Пушкова пользователь Батальщиков.

    «Власти Молдавии просто боятся разоблачений своих преступлений, о которых могут рассказать российские СМИ», — считает интернет-пользователь Игорь.

    Блогеры резко отреагировали на заявление главы МОК

    Интернет-пользователи продолжают бурно обсуждать дискриминационные меры Международного олимпийского комитета (МОК) против спортсменов из России и российских болельщиков. Так накануне стало известно, что МОК без всяких объяснений отказался пригласить на зимнюю Олимпиаду ведущих российских атлетов ни разу не замешанных в допинговых скандалах и реальных претендентов на медали. Речь идет о биатлонисте Антоне Шипулине и лыжнике Сергее Устюгове, также приглашения не получили шестикратный олимпийский чемпион шорт-трекист Виктор Ан и фигуристы Ксения Столбова и Иван Букин. Кроме того, российским болельщикам фактически запретили проносить на трибуны флаги РФ (впрочем, последняя информация позже была опровергнута).

    Объясняя это решение, глава МОК Томас Бах заявил, что достаточно просто подозрений, чтобы не пригласить на Олимпиаду спортсмена из России. Вот как отреагировал на заявление главы МОК известный пользователь Twitter по имени Голос Мордора.

    «Глава МОК заявил, что подозрение в нарушении антидопинговых правил является достаточным основанием, чтобы спортсмен не был приглашен на Олимпийские игры. Ок. Подозрение чиновников МОК в педофилии является достаточным основанием, чтобы считать их педофилами. Так пойдет?» — написал он.

    Новые антироссийские решения международных спортивных функционеров возмутили и политолога Армена Гаспаряна.

    «Глава МОК Бах: мы не унижаем Россию и российских спортсменов», — процитировал Гаспарян слова нынешнего главы олимпийского движения и прокомментировал: «А что же вы, гниды, делаете?»

    «Маленький нюанс. МОК унижает нейтральных спортсменов, тех, кто согласился на унижение нейтральным флагом. К России они отношения не имеют, российские спортсмены выступают под российским флагом», — сурово ответил на запись Гаспаряна блогер Аркебузир.

    Ранее на тему того, что изначально не стоило соглашаться на участие россиян в Олимпиаде под нейтральным флагом, достаточно сурово высказался сенатор Франц Клинцевич. Впрочем, отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей, раз уж решение любой ценой ехать на Олимпиаду все-таки принято, российским спортсменам нужно теперь бороться до конца.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #пушков #мок #олимпиада-2018
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