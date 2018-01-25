Ученые назвали главный «месяц разводов»

Вашингтон, 25 января. Социологи считают январь «месяцем развода» из-за большого числа расставаний и обращений к семейным адвокатам, которые были зафиксированы именно в этот период года.

По информации влиятельного британского издания The Guardian, огромный поток заявлений на развод обычно появляется после новогодних праздников. Не исключено, что главными стрессорами курортного сезона являются большие расходы или семейные сборища. Борьба за принятие важных решений порождает конфликты в паре. В праздник люди, как правило, терпят друг друга и ждут, когда все это уже закончится.

Отметим, что общая статистика разводов по-прежнему остается высокой — около 40% браков заканчиваются разрывом, сообщают эксперты.

Больше всего из-за разводов страдают дети. Исследования показали, что распад семьи может привести к развитию депрессии у ребенка. Кроме того, у него могут появиться трудности в школе, отношение к браку и семье могут существенно измениться в негативную сторону, передает Planet Today.