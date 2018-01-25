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Сирия новости 25 января 12.30: потери боевиков в Восточной Гуте, курды вернули территории в Африне
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    Сирия новости 25 января 12.30: потери боевиков в Восточной Гуте, курды вернули территории в Африне

    12:30  25 Января 2018
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    Курды вернули территории в Африне

    Сирия, 25 января. «Джейш Аль-Ислам»***** потеряла несколько позиций в районе Харасты в Восточной Гуте. Курды вернули утраченные в боях с турками и ССА** территории в провинции Алеппо. САА передислоцирует часть войск из Дамаска в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния 

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: понесли потери в восточной части провинции Хомс; направили дополнительные войска в провинцию Даръа.

    «Исламское государство»1: попыталось взять штурмом город Хейт на юго-западе провинции Даръа.

    Сирийская свободная армия (ССА): нанесла ответные удары по ИГ1 в районе населенного пункта Сахм Аль-Джаулян в провинции Даръа; при поддержке Турции противостоит курдам на севере Алеппо.

    «Джейш Аль-Ислам»: потеряла несколько зданий в пригороде Харасты Аль-Аджами на северо-востоке Дамаска.

    Курды: восстановили контроль над горами Барсайя и населенным пунктом Хамам на северо-западе провинции Алеппо; вновь подверглись обстрелам Турции в кантоне Африн в Алеппо; уничтожили три турецких танка в северной части Алеппо.

    Международная коалиция: заявляет об уничтожении автомобилей ИГИЛ1 в районе населенного пункта Аш-Шафаа на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

    Карта военных действий в Сирии

    Провинция Дамаск

    Карта военных действий — Дамаск

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает вести бои с радикалами антиправительственных формирований в районе населенного пункта Хараста. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщает о том, что правительственным войскам противостоят боевики группировки «Джейш Аль-Ислам». В ходе столкновений войска САР отбили у исламистов несколько зданий в пригороде Харасты Аль-Аджами. Между тем оппозиционные источники сообщают о том, что в скором времени радикалы «Файлак Ар-Рахман» начнут новое нападение на базу САА в Харасте. Напомним, около трех недель назад силам вооруженной оппозиции удалось окружить военный объект, однако спустя некоторое время он был деблокирован. В результате боев исламисты понесли значительные потери.

    Провинция Алеппо

    Карта военных действий — Алеппо

    Курдские Отряды народной самообороны (YPG) начали контрнаступление в северной части кантона Африн, ударив по укрепрайонам Сирийской свободной армии (ССА) и поддерживающих ее турецких войск. По данным новостного портала Al Masdar News, курдам удалось вернуть несколько стратегических позиций, захваченных радикалами. Так, курдские подразделения восстановили контроль над горами Барсайя, а также населенным пунктом Хамам.

    Турецкие военные самолеты продолжают наносить авиаудары по позициям курдов на территории Африна. Как передают источники AMN, в Генеральном штабе Турции заявили, что их ВВС ударили по курдам порядка 50 раз. В течение первых четырех дней операции «Оливковая ветвь» было убито в общей сложности 287 курдских солдат. Тогда как представители YPG утверждают, что потеряли не более 15-20 бойцов. Кроме того, среди погибших в результате взаимных обстрелов — не менее 35 мирных граждан.

    Тем временем новая колонна турецких танков пересекла сирийско-турецкую границу. Информационное агентство «Фират» сообщило, что курдские части уничтожили три из них.

    Провинция Хомс

    Карта военных действий — Хомс

    Военный источник в социальной сети Twitter (PalmyraRev1), подконтрольный вооруженной оппозиции, сообщает о том, что неподалеку от нефтяного месторождения Арак на востоке провинции Хомс на мине подорвался автомобиль проасадовских ополченческих отрядов. Данные сведения, однако, пока не были подтверждены правительственными источниками. Напомним, данные территории контролируются силами Сирийской арабской армии (САА) и ее союзников. Тем не менее в районе Сирийской пустыни у границы с соседней провинцией Дейр-эз-Зор все еще могут скрываться бывшие террористы «Исламского государства», бежавшие в ходе боев с армией САР, поддерживаемой ВКС РФ.

    Провинция Дейр-эз-Зор

    Карта военных действий — Дейр-эз-Зор

    Официальный Twitter-канал Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM) опубликовал информацию о том, что ВВС международной коалиции уничтожили шесть военных пикапов «Исламского государства» к северо-востоку от населенного пункта Аш-Шафаа. Официальные новостные порталы пока уточняют данную информацию. Напомним, на подконтрольных Демократической армии Сирии**** (SDF) территориях все еще присутствуют отряды террористической группировки «Исламское государство», укрывающиеся в безлюдных районах. Как сообщает медиа-портал ИГИЛ «Аль-Амак», вооруженные стычки отмечаются вблизи  населенного пункта Аль-Бахра на юго-востоке провинции.

    Провинция Даръа

    Карта военных действий — Даръа

    Информационное агентство Al Masdar News передает, что в провинцию Даръа были переброшены дополнительные части Сирийской арабской армии (САА). 9-я дивизия правительственной армии была передислоцирована в район населенного пункта Аль-Синамайн в силу того, что в последнее время участились случаи похищения гражданских лиц и военнослужащих САР. Отмечается, что ранее бойцы 9-й дивизии зарекомендовали себя в столкновениях при военной базе САА в городе Хараста.

    Тем временем в юго-западной части региона вновь разворачиваются бои между организацией «Джейш Халид ибн Аль-Валид», связанной с «Исламским государством», и отрядами Сирийской свободной армии (ССА). Согласно сведениям военных источников AMN, боевики ИГ обстреляли населенный пункт Хейт, после чего начали штурм города. Однако силам ССА удалось отразить нападение. Данных о потерях сторон пока не поступало. После атаки ИГИЛовцев ССА открыла ответный огонь по позициям террористов на окраине населенного пункта Сахм Аль-Джаулян, передает Сирийский наблюдательный пункт за правами человека (SOHR).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

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    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #иг #дамаск #вкс рф #игил #курды #ирак #саа #дейр-эз-зор #даръа #сса #хомс #джейш аль-ислам #коалиция сша
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    Сирия новости 25 января 12.30: потери боевиков в Восточной Гуте, курды вернули территории в Африне
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