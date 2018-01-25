Видеодайджест новостей, утро 25 января 2018 года

В МИД РФ назвали пропагандистской атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии
В МИД РФ прокомментировали
заявления Вашингтона о якобы причастности Москвы к химатакам в Сирии, заявив, что США предприняли массированную пропагандистскую атаку на Россию.
В сообщении МИД РФ подчеркивается, что, обвиняя Россию в нежелании расследовать химинцеденты в Сирии, Штаты пытаются помешать объективному разбирательству.
«По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — подчеркивается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.
Путин дал высокую оценку международной деятельности российских мусульман
Президент РФ Владимир Путин высоко оценил
международную деятельность, проводимую российскими централизованными религиозными организациями мусульман.
«Что касается международной деятельности, я считаю, что это очень интересное направление, очень правильное. И не случайно к вам обращаются за помощью и поддержкой, по сути, нашей просветительской работе в других странах», — сказал российский лидер.
Президент РФ Владимир Путин также рассказал, что сотрудничество светских вузов с исламскими образовательными учреждениями в рамках совместных программ выводит мусульманское образование на новый уровень.
Эрдоган призвал Трампа прекратить поддержку курдских формирований в Сирии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
в телефонном разговоре призвал
американского коллегу Дональда Трампа
прекратить поддержку курдских формирований в Сирии. Президенты обсудили операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.
Эрдоган сообщил Трампу, что целью операции «является обеспечение нацбезопасности Турции и зачистка Африна от террористов».
Он призвал США положить конец военной поддержке террористических организаций РПК («Рабочей партии Курдистана»), PYD (сирийской курдской партии «Демократический союз»), YPG (сил самообороны курдов).
Элтон Джон анонсировал прощальный трехлетний тур
Британский композитор и певец Элтон Джон
подтвердил, что прекратит гастрольную деятельность в 2021 году, чтобы больше времени проводить со своей семьей. Артист сообщил
, что отправится в одно последнее турне прежде чем навсегда покинет сцену. Он пообещал посетить все континенты в ходе своего трехлетнего тура, который стартует в сентябре этого года.
«Мои приоритеты изменились», — заявил сэр Элтон Джон, добавив, что он хочет больше времени проводить со своей семьей.
По данным некоторых СМИ, отказ от дальнейшей гастрольной деятельности может быть связан с пошатнувшимся здоровьем музыканта.