«Нафтогаз» засекретил решение арбитража по спору с «Газпромом»

Киев, 25 января. Украинская компания «Нафтогаз» утаила вердикт Стокгольмского арбитража по спору с российским «Газпромом». В Киеве заявили, что текст содержит данные о договоре купли-продажи газа и дополнительных соглашениях.

Однако в документе существует норма о его конфиденциальности.

По информации «Ведомостей», в «Нафтогазе» заявляют, что не хотят разглашать данные документов по судебному производству, чтобы не усложнять выполнение решения арбитража.

Кроме того, украинская сторона считает, что оппоненты могут обвинить ее в намеренном разглашении информации и нанесении ущерба.

Напомним, в прошедшие выходные стало известно, что «Нафтогаз» считает невозможным как-то помешать строительству газового провода «Северный поток — 2».

Напомним, в минувшем году президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что при экономической целесообразности транзит российского газа по территории Украины может сохраниться.

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