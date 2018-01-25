Умерла народная артистка Людмила Сенчина

Санкт-Петербург, 25 января. Народная артистка России Людмила Сенчина умерла в четверг, 25 января. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил ее супруг Владимир Андреев. На момент смерти Сенчиной было 67 лет.

Ожидалось, что артистка примет участие в мероприятиях, посвященных Дню снятия блокады Ленинграда.

Людмила Сенчина получила широкую известность и любовь простых зрителей после блистательной роли «Золушки» в новогоднем «Голубом огоньке». Ее также многие помнят по романсу из телефильма «Дни Турбиных».