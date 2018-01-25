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Сирия: «Джебхат ан-Нусра» 10 раз нарушила перемирие в зонах деэскалации
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» 10 раз нарушила перемирие в зонах деэскалации

    10:44  25 Января 2018
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    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» 10 раз нарушила перемирие в зонах деэскалации

    Москва, 25 января. В министерстве обороны России сообщили о новых случаях нарушений режима прекращения огня террористами «Джебхат ан-Нусры»1.

    По данным специалистов российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии за минувшие сутки режим прекращения боевых действий был нарушен в провинциях Латакия (3) и Алеппо (1). Турецкие наблюдатели сообщили о шести фактах стрельбы в провинциях Даръа (2), Дамаск (3) и Идлиб (1).

    Общая ситуация в сирийских зонах деэскалации мониторинговыми группами расценивается как стабильная. В военном ведомстве РФ подчеркивают, что большинство случаев нарушения перемирия происходили в районах, контролируемых боевиками террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

    Сирия: «Джебхат ан-Нусра» 10 раз нарушила перемирие в зонах деэскалации

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #минобороны рф #перемирие #джебхат ан-нусра
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