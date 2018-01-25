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Назван топ-10 регионов России по продажам новых автомобилей
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    Назван топ-10 регионов России по продажам новых автомобилей

    10:52  25 Января 2018
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    Назван топ-10 регионов России по продажам новых автомобилей

    Москва, 24 января. Российская столица заняла первое место среди регионов России по продаже новых легковых автомобилей по результатам минувшего года, в общей сложности продано 213,1 тыс. штук. Об этом свидетельствуют данные аналитического агентства «Автостат». 

    На второй строчке по продаже новых машин расположилась Московская область — 118,2 тыс. проданных авто, на третьей — Северная столица — 100,7 тыс. проданных машин. Далее расположились Татарстан и Краснодарский край с показателями 70,4 тыс. и 55,2 тыс. реализованных авто.

    Во вторую пятерку попали Башкирия, Самарская область, Свердловская область, Ростовская область и Челябинская область.

    Напомним, ранее Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) сообщала, что продажи легковых транспортных средств в России по итогам ушедшего увеличились на 11,9% — до 1,59 млн. Самой востребованной маркой стала отечественная Lada. 

    Назван топ-10 регионов России по продажам новых автомобилей

    Напомним, в декабре 2017 года президент России Владимир Путин заявил, что российский автопром должен быть конкурентоспособным с лучшими производителями как на отечественном, так и на мировом рынках. Кроме того, глава российского государства назвал очень важным учитывать запросы клиентов в данной области. 

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    Автор: Дана Балан
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    #путин #москва #автомобили #продажи #регионы
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