Роспотребнадзор предостерег граждан РФ от поездок в Ирак

Москва, 25 января. В Ираке по предварительным данным от птичьего гриппа погибло восемь человек.

По сообщению Роспотребнадзора в Ираке сложилась неблагоприятная эпидемиологическая обстановка по птичьему гриппу.

«По сообщению медицинской службы провинции Салах-ад-Дин от 21 января 2018 года, в городе Балад зарегистрирована смерть больного, заразившегося вирусом гриппа птиц. В двух других случаях, причина смерти устанавливается», — сообщили в ведомстве.

Всего за несколько дней в регионе отмечено пять смертельных случаев, связанных с заболеванием птичьим гриппом, еще один случай зафиксирован в Багдаде. Поступает информация о летальных исходах в провинциях Найнава и Дияла.

Отмечается, что в начале текущего года от птичьего гриппа на фермах провинции Дияла погибло свыше 7200 голов птицы.

Роспотребнадзор призвал россиян учитывать эту информацию при планировании поездок в Ближневосточный регион, в частности — в Ирак.