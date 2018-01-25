СМИ уличили Белый дом в некорректной передаче разговора Трампа и Эрдогана по Сирии

Вашингтон, 25 января. Белый дом некорректно передал содержание прошедшего накануне телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщает турецкое агентство Anadolu.

Ранее администрацией Белого дома был опубликован релиз, в котором сообщалось, что Трамп призвал Эрдогана обеспечить деэскалацию насилия в Сирии в связи с военной операцией «Оливковая ветвь» в Африне. В администрации Эрдогана сообщили, что турецкий глава призвал Трампа прекратить поставки вооружений курдам, находящимся в сирийской республике.

Источник в администрации Эрдогана также опроверг информацию о том, что Трамп делал заявления в отношении деэскалации насилия в Африне. В ходе беседы Эрдоган напомнил ему об обещании прекратить военную помощь силам самообороны курдов.

Напомним, что на прошлой неделе Турция начала военную операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне. Соответствующее решение было принято на фоне планов США по созданию так называемых «Сил обороны границы», состоящих преимущественно из курдов, что неприемлемо для Турции.