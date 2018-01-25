Бывшие участники АТО готовили покушение на Авакова

Киев, 25 января. Военные прокуроры, нацполиция и СБУ задержали банду «бывших криминальщиков и бывших участников АТО», готовивших покушение на министра внутренних дел Авакова. Спецоперация прошла в Румынии. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Руководителем ОПГ оказался экс-руководитель государственного предприятия «Укрспирт». Сейчас он арестован,проходит экстрадиционная проверка и процедура его возврата в Украину, уточнил Матиос.

«Будет много, чего слышно. Этот подозреваемый — один из бывших руководителей «Укрспирта», – подчеркнул он.

О задержании организованной преступной группы замгенпрокурора Украины рассказал в эфире телеканал ZIK. По его данным, члены ОПГ готовили покушение не только на Авакова, но и на других лиц, а также «взрывали людей в Киеве».

Кроме того, он посетовал на то, что в Румынию украинским правоохранителям пришлось летать за свой счет в Румынию и направлять международно-правовые поручения.

Отметил Матиос и тот факт, что на Украине нарушена государственная монополия «Укрспирта».