Социологи рассказали, какой праздник ассоциируется у россиян с 25 января

Москва, 25 января. Большинство россиян ассоциируют 25 января с Татьяниным днем. Такие результаты показал опрос, проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения.

Согласно исследованию, 43% респондентов назвали 25 января Днем святой Татьяны. При этом только 18% опрошенных вспомнили о том, что этот день также является праздником российских студентов.

Любопытно, что в опросе принимали участие в том числе граждане с высшим образованием. Однако только 23% из них назвали 25 января Днем российского студенчества, пишет РИА Новости.

ВЦИОМ проводил исследование 22 и 23 января 2018 года. Социологи опросили две тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Напомним, в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина от 2005 года День российского студенчества отмечается ежегодно 25 января.

Как сообщало URA.RU, еще одним праздником для россиян в 2018 году станет день выборов президента России. 18 марта 2018 года в стране планируют провести ярмарки, культурные и спортивные соревнования.