Катар заинтересован в покупке российских С-400

Москва, 25 января. Посол Катара в Москве Фахад Мохамед Аль-Аттыйя заявил, что Доха готова приобрести российские зенитно-ракетные системы С-400.

«Ответ на этот вопрос — да. Переговоры по этому поводу находятся на продвинутой стадии», — заявил дипломат.

Отвечая на вопрос журналиста ТАСС, идет ли речь о поставках ЗРС С-400, посол ответил, что говорил именно о системах ПВО, а также о технике для сухопутных войск.

Аль-Аттыйя напомнил, что во время визита министра обороны России Сергея Шойгу в Доху было подписано соглашение о военно-техническом сотрудничестве. Посол выразил надежду, что подписанный договор откроет путь для дальнейшего развития сотрудничества РФ и Катара.

По словам дипломата, в ближайшее время в России появится военный атташе Катара, а военный атташе РФ появится в Дохе.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин провел переговоры с эмиром Катара Тамимом бен Хамадом Аль Тани ситуацию на Ближнем Востоке. Мировые лидеры обсудили международные проблемы и двустороннее сотрудничество.