Сирия: завод по добыче природного асфальта возобновил работу в Латакии

Латакия, 25 января. Единственный на Ближнем Востоке завод по добыче природного асфальта в Сирийской Арабской Республике восстановил работу и собирается расширить ассортимент продукции. Об этом сообщил директор предприятия Сабит Зейдан.

Он отметил, что в планах — закупка линии по выпуску новых видов асфальта, плитки и рулонного битума.

Директор завода отметил, что на капитальный ремонт всех помещений завода необходимо порядка миллиона долларов, добавив, что возлагаются огромные надежды на инвестиции.

Зейдан подчеркнул, что месторождение природного асфальта Каффария в окрестностях Латакии — единственное на Ближнем Востоке, передает РИА Новости.

Главными экспортными рынками были Турция, Кипр и Ливия.

Во время военных действий в Сирии предприятие оказалось на нейтральной территории между позициями сирийской армии и боевиков незаконных бандитских формирований. Боевики регулярно обстреливали завод.

Напомним, в конце ноября 2017 года президент России Владимир Путин на встрече с лидерами Турции и Ирана в Сочи предложил разработать комплексную программу возрождения Сирии. Российский глава объяснил идею «колоссальным масштабом разрушений» в республике.

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