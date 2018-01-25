Сирия сегодня: Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Африне, РФ ответила на обвинения в укрывательстве химатак

Сирия, 25 января. Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Африне. Пентагон пригрозил прекратить поставки вооружения SDF. МИД РФ прокомментировал заявления США о якобы имевших место быть химических атаках в Сирии, которые покрывает Россия. Последние новости ближневосточной страны — в обзоре Федерального агентства новостей.

Трамп и Эрдоган обсудили ситуацию в Африне

Накануне состоялся телефонный разговор президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана. В ходе него главы государств обсудили операцию «Оливковая ветвь» в сирийском Африне.

Турецкий лидер призвал американского коллегу прекратить поддержку курдских формирований в Сирии. Эрдоган объяснил Трампу, что целью операции «является обеспечение нацбезопасности Турции и зачистка Африна от террористов», к коим Анкара относит РПК («Рабочую партию Курдистана»), PYD (сирийскую курдскую партию «Демократический союз»), YPG (отряды самообороны курдов).

Пресс-служба Белого дома отметила, что Трамп «выразил обеспокоенность в связи с ростом насилия в сирийском Африне». При этом оба президента «приветствовали возвращение более 100 тысяч сирийских беженцев в страну, пообещав продолжить сотрудничество, чтобы помочь людям вернуться домой».

Пентагон пригрозил прекратить поставки вооружения SDF

После телефонной беседы Трампа и Эрдогана оборонное ведомство США сделало заявление о том, что прекратить поставку вооружения «Демократическим силам Сирии» (SDF), если представители этой группировки нарушат договоренность с США и используют американское оружие против кого-то еще, кроме террористической группировки ИГ1.

Большая часть бойцов SDF — это курды, являющиеся членами «Отрядов народной самообороны» (YPG), против которых Турция проводит операцию в Африне.

«Мы всегда давали ясно понять Турции, что оружие, поставляемое SDF, включая ее курдским элементам, будет ограниченным и предназначенным лишь для определенных миссий, — сказал официальный представитель Пентагона Эрик Пахон, добавив, что США намерены по-прежнему защищать своего союзника по НАТО Турцию. — Это включает в себя и усилия по противодействию запрещенной «Рабочей партии Курдистана».

МИД РФ прокомментировал заявления США о химатаках в Сирии

Российское внешнеполитическое назвало «клеветническими» обвинения должностных лиц США в адрес России и Сирии, в которых они попытались «возложить ответственность за инциденты с использованием в ходе конфликта в этой стране химического оружия на Москву и Дамаск».

«По существу предпринята массированная пропагандистская атака с целью очернения России на мировой арене и подрыва усилий по мирному урегулированию в Сирии», — отмечается в официальном сообщении МИД РФ.

Российские дипломаты подчеркнули, что «вопреки здравому смыслу» Россию и Сирию «объявили ответственными за химическую атаку в сирийской Восточной Гуте 22 января, сам факт которой даже не подтвержден, поскольку единственным «доказательством» применения химоружия является сообщение «Белых касок», «давно сотрудничающих с террористическими группировками и полностью себя дискредитировавших провокациями и постоянным распространением откровенной лжи».

1 Организация запрещена на территории РФ.