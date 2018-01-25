«Серьезный звонок»: эксперты рассказали, к чему приведут призывы Берлина оставить Турцию без оружия

Москва, 25 января. Немецкие парламентарии обратились к властям страны с призывом отказаться от участия в программах модернизации систем вооружений турецкой армии.

Такая инициатива была выдвинута после того, как на фотографиях СМИ с турецко-сирийской границы неподалеку от Африна, где в настоящее время Анкара проводит военную операцию против курдов, были замечены танки немецкого производства «Леопард».

Немецкие чиновники заявили, якобы турецкие власти используют военную технику для «уничтожения мирного населения», и призвали властей Германии не участвовать в ремонте и модернизации вооружения Турции, пишет RT.

Однако, по мнению экспертов, даже в том случае, если ФРГ не станет помогать Турции в модернизации военной техники, а ряд стран введет эмбарго на поставку систем вооружения или комплектующих Анкаре, турецкая армия все равно сможет обеспечить проведение военной операции «Оливковая ветвь» в Африне.

«Не стоит приуменьшать уровень развития турецкой промышленности. <…> Сейчас ВПК государства без особых проблем производит, например, двигатели для вертолетов компании «Сикорский», — отметил руководитель Центра восточных исследований дипломатической академии МИД РФ Андрей Володин.

Он также добавил, что ФРГ вряд ли откажется от заключенного ранее контракта по модернизации танков для Турции, а если другие партнеры Анкары предпримут подобные меры, Турция без труда найдет других поставщиков вооружения.

Значительный прогресс в развитии турецкой промышленности отметил и эксперт Центра комплексных и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, Анкара, возможно, пока не может производить некоторые образцы военной техники, но в состоянии поддерживать в должном состоянии то, что уже стоит на вооружении страны.

В то же время заявления Берлина приведут к тому, что Турция станет закупать отдельные единицы вооружения у Китая и России, считает эксперт.

«Призыв не поставлять оружие партнеру по НАТО — это серьезный звонок для турецкого руководства. И значит, постепенно руководили будут стремиться покупать какие-то недостающие технологии и системы вооружения у Китая и России, что уже и происходит», — отметил Кашин.

Напомним, ранее власти Германии согласились модернизировать танки «Леопард» и «Леопард-2», которые были произведены в ФРГ и в настоящее время находятся на вооружении Турции.

С 20 января Анкара объявила о начале военной операции «Оливковая ветвь» в Африне. Операция направлена против курдских отрядов «Сил народной самообороны», а также партии «Демократический союз». Эти организации Турция считает террористическими.

Операция «Оливковая ветвь» была спровоцирована заявлениями США о создании пограничных сил из данных курдских вооруженных группировок. Представители Анкары неоднократно подчеркивали, что задача военной кампании – обеспечить территориальную целостность Сирии. Тем не менее, накануне Берлин выразил озабоченность в связи с действиями Турции в Африне.