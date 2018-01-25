В ГИБДД изучат предложение выдавать водителям-новичкам временные права

Москва, 25 января. Автолюбителям-новичкам предлагают выдавать временные водительские удостоверения сроком на 24 месяца с последующим обменом на постоянные. Это следует из резолюции III Конгресса автомобильных школ, с которой Союз автошкол предложил ознакомиться ГИБДД.

Эксперты считают, что такое нововведение является «действенной мерой, позволяющей сохранять влияние на экс-учеников».

Согласно тексту документа, начинающий водитель обязан быть заинтересован в аккуратной езде, чтобы в результате получить постоянное водительское удостоверение, а не вернуться к статусу ученика автошколы, передает RT.

Отмечается, что в последнем случае новичку придется заново оплачивать обучение и пересдавать экзамены.

Кроме того, авторы идеи считают нужным ограничить неопытных водителей в скорости, в перевозке пассажиров, а также в движении в ночное время.

По словам заместителя главы ГИБДД Владимира Кузина, в настоящее время ведомство рассматривает данную инициативу.

Напомним, сегодня граждане получают водительское удостоверение сроком на десять лет.

В декабре 2017 года президент России Владимир Путин подписал закон о повышение штрафа до 2,5 тыс. рублей за отказ водителя пропустить пешехода.

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