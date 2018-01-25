Volkswagen рассказал о главных новинках для российского рынка в 2018 году

Москва, 25 января. Российский авторынок ждет несколько премьер от немецкого концерна Volkswagen. В числе новинок кроссовер Teramont, Volkswagen Touareg третьего поколения, а также Volkswagen Tiguan.

О премьерах от немецкого концерна в 2018 года сообщила газета «Авторевю». Teramont собирается на американском заводе Volkswagen. Сделать заказ на него российские автолюбители смогут уже в феврале, а в апреле он появится в салонах дилеров. Уточняется, что в России будут реализовывать базовую версию полноразмерного кроссовера с дефорсированный турбомотор 2.0 TSI, мощность его составляет до 180 лошадиных сил.

Продажи Touareg в России стартуют летом. В апреле его презентуют в Шанхае.продажи Туарега стартуют летом.

Газета напоминает, что в 2017 году в РФ втрое выросли продажи другого кроссовера Tiguan. Именно он поможет немецкой компании удержать хорошие позиции и значительную часть авторынка России.

Гораздо меньшим спросом пользуется лифтбэк Volkswagen Arteon, что осложняет его судьбу. Кроме того, ожидается и повышение утилизационного сбора. Два эти фактора повлияли на то, чтобы вопрос о продажах его в России отложили в долгий ящик.

Седаны Polo и Jetta появятся в РФ не раньше 2019 года. Причиной из-за необходимости их адаптации к российскому рынку. Пока же в России продолжится выпуск предыдущих версий Polo на калужском заводе. Ожидается появление у них новых декоративных элементов и новой медиа-системы, также будет представлена новая комплектация.

Напомним, что по итогам 2017 года лидером продаж на авторынке ЕС стал именно автоконцерн Volkswagen, реализовавший 3,58 млн своих автомобилей.



