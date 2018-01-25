СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России

Москва, 25 января. В России собираются ввести уголовное наказание за фиктивный техосмотр. Таким образом, в случае внесения сотрудником в центральную базу заведомо недостоверных сведений, ему может грозить штраф, либо принудительные работы.

Масштабная реформа техосмотра автомобилей инициирована Минэкономики по поручению президента РФ Владимира Путина. В планах - введение штрафов для водителей за управление машиной, которая не прошла техосмотр. Кроме того, в случае, если такое авто стало виновником ДТП, то страховая компания сможет подать к его владельцу регрессивный иск. А вот техэкспертов и вовсе собираются отправлять за решетку за мошенничество с диагностическими картами.

Сейчас поправки МЭР направлены для утверждения в кабмин, после чего их должны внести на рассмотрение в Госдуму.

По данным «Коммерсанта», в их последней редакции значится отмена «диагностических карт». Таким образом, прохождение ежегодного техосмотра вновь станет для автомобилистов обязательной и неизбежной процедурой. Для проверки факт прохождения проверки, саму процедуру предлагается снимать на видео, сообщает «Коммерсант».

КоАП РФ предлагается дополнить наказанием за «управление транспортным средством, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности». Наказание представляет штраф в 800 рублей. При этом выписать его смогут, даже в том случае, если на дорожных камерах будет просто зафиксирован факт движения автомобиля, не внесенного в базу.

А вот тем страховщикам, кто решится выдать полис автовладельцам, не прошедшим техосмотр, ждут либо штраф в 10 тысяч рублей, либо принудительные работ сроком на четыре года.

Напомним, поручение о проведении глобальной реформы ТО, как напоминает газета, было дано правительством весной 2016 года после заседания президиума Госсовета во главе с Владимиром Путиным.

Ранее глава государства, отмечая снижение уровня смертности на российских дорогах в ДТП, указывал на необходимость продолжения активной работы по снижению этой статистики.

В частности, он указал на необходимость внедрения новых технологий безопасности, применения современных средств фиксации нарушений, а также отлаживания механизмов взаимодействия между ведомствами.