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СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России
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    СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России

    9:51  25 Января 2018
    2559

    СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России

    Москва, 25 января. В России собираются ввести уголовное наказание за фиктивный техосмотр. Таким образом, в случае внесения сотрудником в центральную базу заведомо недостоверных сведений, ему может грозить штраф, либо принудительные работы.

    Масштабная реформа техосмотра автомобилей инициирована Минэкономики по поручению президента РФ Владимира Путина. В планах - введение штрафов для водителей за управление машиной, которая не прошла техосмотр. Кроме того, в случае, если такое авто стало виновником ДТП, то страховая компания сможет подать к его владельцу регрессивный иск. А вот техэкспертов и вовсе собираются отправлять за решетку за мошенничество с диагностическими картами.

    Сейчас поправки МЭР направлены для утверждения в кабмин, после чего их должны внести на рассмотрение в Госдуму.

    По данным «Коммерсанта», в их последней редакции значится отмена «диагностических карт». Таким образом, прохождение ежегодного техосмотра вновь станет для автомобилистов обязательной и неизбежной процедурой. Для проверки факт прохождения проверки, саму процедуру предлагается снимать на видео, сообщает «Коммерсант».

    КоАП РФ предлагается дополнить наказанием за «управление транспортным средством, в отношении которого не проведен технический осмотр или при проведении ТО выявлено несоответствие этого транспортного средства требованиям безопасности». Наказание представляет штраф в 800 рублей. При этом выписать его смогут, даже в том случае, если на дорожных камерах будет просто зафиксирован факт движения автомобиля, не внесенного в базу. 

    А вот тем страховщикам, кто решится выдать полис автовладельцам, не прошедшим техосмотр, ждут либо штраф в 10 тысяч рублей, либо принудительные работ сроком на четыре года.

    Напомним, поручение о проведении глобальной реформы ТО, как напоминает газета, было дано правительством весной 2016 года после заседания президиума Госсовета во главе с Владимиром Путиным.

    Ранее глава государства, отмечая снижение уровня смертности на российских дорогах в ДТП, указывал на необходимость продолжения активной работы по снижению этой статистики.

    В частности, он указал на необходимость внедрения новых технологий безопасности, применения современных средств фиксации нарушений, а также отлаживания механизмов взаимодействия между ведомствами.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
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    #путин #автомобили #техосмотр #страховщики #реформа то
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