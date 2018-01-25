Медики рассказали, к чему приводит мужское ожирение

Москва, 25 января. Избыточный вес может привести к мужскому бесплодию. К такому выводу пришли ученые НИИ экспериментальной и клинической медицины.

Согласно их исследованию, около 70% мужчин, страдающих бесплодием, имеют лишний вес или больны ожирением.

«Мы пришли к выводу, что проблему лишнего веса нужно учитывать как отдельный фактор, влияющий на репродуктивную функцию», — сообщила «Известиям» старший научный сотрудник лаборатории эндокринологии НИИ экспериментальной клинической медицины Елена Епанчинцева.

При этом ученые отметили, что на репродуктивную функцию мужчин положительно влияют занятия спортом: физическая активность поможет избежать бесплодия даже при наличии нескольких избыточных килограммов.

Напротив, в группу риска попали мужчины 30-40 лет, перенесшие в анамнезе половые инфекции, имеющие лишний вес из-за сидячего образа жизни, переедания, эмоциональных нагрузок, курения и чрезмерного употребления алкоголя.

В ходе исследования ученые осмотрели 570 мужчин в возрасте от 34 до 40 лет с нарушениями параметров семенной жидкости.

Ранее, как сообщал канал «Подмосковье 360», китайские ученые выявили связь между бесплодием и загрязнением воздуха.