Мировая стоимость нефти обновила максимумы с декабря 2014 года

Лондон, 25 января. Цена барреля нефти марки Brent впервые с 3 декабря 2014 года пробила отметку в 71 доллар. Об этом свидетельствуют данные торгов на бирже ICE в британской столице.

Стоимость увеличилась на 1,5% и составила $71,01 за бочку, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что 11 января 2018 года стоимость барреля нефти указанного бренда впервые с декабря 2014 года выросла до 70 долларов, пишет АиФ.

Это связано с тем, что сохраняется оптимистичный настрой относительно стабильного сокращения запасов нефти в Соединенных Штатах.

Кроме того, это связано с информацией о внезапном падении нефтедобычи в Америке по результатам минувшей недели.

Ранее сообщалось, что спрос на нефть в ближайшие четверть века может вырасти на 20 млн баррелей в сутки.

Ранее эксперт рассказал об эффективности нефтяной политики президента России Путина. По словам специалиста, именно активное участие России позволило достигнуть заключения соглашения ОПЕК+ и поднять упавшие цены на нефть в мире.

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