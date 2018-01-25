Власти заявили о высоких шансах найти пропавшее судно «Восток»

Южно-Сахалинск, 25 января. В правительстве Сахалинской области заявили, что шансы на спасение моряков с пропавшего в Японском море судна «Восток» высоки.

«Специалисты отмечают, что «Восток» находится в районе с оживленным судоходством, поэтому шансы на благоприятный исход высоки», - заявил РИА Новости вице-премьер Сахалина Анатолий Макоедов.

Напомним, что рыболовецкое судно перестало выходить на связь сразу после того, как на нем сработал радиобуй. Позднее в район поиска в Японском море отправился лайнер «Бе-200» со спасателями

Кроме того, к месту предполагаемого бедствия также направились два судна и два вертолета. Следователи начали проверку по факту ЧП. Напомним, что ранее появлялись сообщения, что были найдены два спасательных жилета, а также швартовая бухта, буй и мусор.

