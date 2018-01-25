Выборы президента России: ЦИК заявил о рекордном количестве женщин в кампании 2018 года

Москва, 25 января. Нынешняя президентская кампания стала рекордной в России по количеству женщин, желающих стать кандидатами на выборах главы государства в 2018 году.

Об этом сообщила секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

«Эти выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд», — рассказала она RT.

Гришина отметила, что россиянки работают достаточно успешно: многие из них смогли зарегистрировать свои группы поддержки. В качестве кандидатов уже зарегистрированы две из них, еще 13 собирают подписи избирателей.

«Из этих 13 собирают подписи Собчак, Гордон, Лисицына, Волынец, Агурбаш. Конечно, это ещё не 50%, но мы приближаемся», — уточнила Гришина.

Такую статистику глава ЦИК РФ объяснила общемировой тенденцией.

Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что эксперты также прогнозируют более активное участие женщин в российской экономике.

Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря. В настоящее время кандидаты собирают подписи избирателей в свою поддержку.

Сбор подписей граждан в поддержку кандидата на выборах и действующего президента РФ Владимира Путина уже завершился в понедельник. Как сообщили в избирательном штабе Путина, главу государства поддержали более 1,6 миллиона россиян.