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Выборы президента России: ЦИК заявил о рекордном количестве женщин в кампании 2018 года
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    Выборы президента России: ЦИК заявил о рекордном количестве женщин в кампании 2018 года

    8:40  25 Января 2018
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    Выборы президента России: ЦИК заявил о рекордном количестве женщин в кампании 2018 года

    Москва, 25 января. Нынешняя президентская кампания стала рекордной в России по количеству женщин, желающих стать кандидатами на выборах главы государства в 2018 году.

    Об этом сообщила секретарь Центризбиркома РФ Майя Гришина.

    «Эти выборы можно назвать рекордными по количеству желающих, как-то заявивших о себе, и по количеству женщин молодых, активных, привлекательных, мне кажется, тоже установлен рекорд», — рассказала она RT.

    Гришина отметила, что россиянки работают достаточно успешно: многие из них смогли зарегистрировать свои группы поддержки. В качестве кандидатов уже зарегистрированы две из них, еще 13 собирают подписи избирателей.

    Секретарь ЦИК РФ Майя Гришина

    «Из этих 13 собирают подписи Собчак, Гордон, Лисицына, Волынец, Агурбаш. Конечно, это ещё не 50%, но мы приближаемся», — уточнила Гришина.

    Такую статистику глава ЦИК РФ объяснила общемировой тенденцией.

    Ранее издание «Утро.ру» сообщало, что эксперты также прогнозируют более активное участие женщин в российской экономике.

    Напомним, выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года. Соответствующую дату утвердил Совет Федерации. Президентская кампания официально стартовала 18 декабря. В настоящее время кандидаты собирают подписи избирателей в свою поддержку.

    Сбор подписей граждан в поддержку кандидата на выборах и действующего президента РФ Владимира Путина уже завершился в понедельник. Как сообщили в избирательном штабе Путина, главу государства поддержали более 1,6 миллиона россиян.

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Алексей Громов
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