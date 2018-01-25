Новые региональные марки могут появиться на отечественных товарах

Москва, 25 января. В России вслед за вологодским маслом и белевской пастилой могут появиться новые региональные марки, права на которые можно будет зарегистрировать благодаря созданию в Гражданском кодексе нового понятия — «географическое указание».

По мнению специалистов, новые правила изменят многое на рынке.

Регистрация географических обозначений на продукции позволит отечественным производителям привлечь внимание покупателей, которые достоверно будут знать, что продукт произведен именно в том месте, которое указано на этикетке, пишут «Известия».

В настоящее время производитель может оформить наименование места происхождения товара. Впрочем, как оказалось, получить его не так просто, так как необходимо доказать, что продукция обладает уникальным качеством.

«Нужно охранять и названия товаров, которые «не дотягивают» до наименования места происхождения. Они при этом так же указывают на географическое происхождение отечественной продукции, обладающей определенным качеством и репутацией», — уточнила заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.

Она также добавила, что для таких обозначений должны быть предусмотрены более «мягкие» критерии.