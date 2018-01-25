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Экономика
Новые региональные марки могут появиться на отечественных товарах
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    Новые региональные марки могут появиться на отечественных товарах

    8:54  25 Января 2018
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    Новые региональные марки могут появиться на отечественных товарах

    Москва, 25 января. В России вслед за вологодским маслом и белевской пастилой могут появиться новые региональные марки, права на которые можно будет зарегистрировать благодаря созданию в Гражданском кодексе нового понятия — «географическое указание».

    По мнению специалистов, новые правила изменят многое на рынке.

    Регистрация географических обозначений на продукции позволит отечественным производителям привлечь внимание покупателей, которые достоверно будут знать, что продукт произведен именно в том месте, которое указано на этикетке, пишут «Известия».

    В настоящее время производитель может оформить наименование места происхождения товара. Впрочем, как оказалось, получить его не так просто, так как необходимо доказать, что продукция обладает уникальным качеством.

    Новые региональные марки могут появиться на отечественных товарах

    «Нужно охранять и названия товаров, которые «не дотягивают» до наименования места происхождения. Они при этом так же указывают на географическое происхождение отечественной продукции, обладающей определенным качеством и репутацией», — уточнила заместитель руководителя Роспатента Любовь Кирий.

    Она также добавила, что для таких обозначений должны быть предусмотрены более «мягкие» критерии.

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    Автор: Дана Балан
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    #россия #экономика #товары
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