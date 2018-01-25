Эксперты рассказали о новых возможностях дрона-разведчика «Форпост»

Москва, 25 января. Российский беспилотный летальный аппарат «Форпост» получит несколько новых усовершенствованных функций.

Как сообщают «Известия», в частности дроны-разведчики будут оснащены миниатюрными высокоточными радиолокаторами, что серьезно увеличит возможности аппарата.

В министерстве обороны России пояснили изданию, что решение о разработке радара для беспилотника «Форпост» принято по итогам боевого использования дронов в операции в Сирии.

Добавим, что создаваемый радар во многом будет аналогичен РЛС, которые устанавливаются на обычных самолетах, правда, с учетом массы и габаритов беспилотника новинка будет отличаться куда меньшими размерами.

Напомним, что накануне в Уфе президент Владимир Путин заявил, что в РФ принята новая Государственная программа вооружения на 2018–2027 годы, акцент в которой будет сделан, в том числе, на оснащении войск беспилотными ударными комплексами.

