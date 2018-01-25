18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Выборы 2018
Выборы-2018: мониторинговая группа СПЧ готовится обнародовать первые материалы о работе избиркомов
Россия
Эксперты рассказали о новых возможностях дрона-разведчика «Форпост»
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты рассказали о новых возможностях дрона-разведчика «Форпост»

    8:23  25 Января 2018
    409

    Эксперты рассказали о новых возможностях дрона-разведчика «Форпост»

    Москва, 25 января. Российский беспилотный летальный аппарат «Форпост» получит несколько новых усовершенствованных функций.

    Как сообщают «Известия», в частности дроны-разведчики будут оснащены миниатюрными высокоточными радиолокаторами, что серьезно увеличит возможности аппарата.

    В министерстве обороны России пояснили изданию, что решение о разработке радара для беспилотника «Форпост» принято по итогам боевого использования дронов в операции в Сирии.

    Добавим, что создаваемый радар во многом будет аналогичен РЛС,  которые устанавливаются на обычных самолетах, правда, с учетом массы и габаритов беспилотника новинка будет отличаться куда меньшими размерами.

    Эксперты рассказали о новых возможностях дрона-разведчика «Форпост»

    Напомним, что накануне в Уфе президент Владимир Путин заявил, что в РФ принята новая Государственная программа вооружения на 2018–2027 годы, акцент в которой будет сделан, в том числе, на оснащении войск беспилотными ударными комплексами.
     

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Константин Терехов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #министерство обороны рф #вс рф #владимир путин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      СМИ узнали детали масштабной реформы техосмотра в России

      9:51 25 Января 2018 2559
      Читать
      8:52
      Сегодня

      ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»
      8:40
      Сегодня

      Выборы президента России: ЦИК заявил о рекордном количестве женщин в кампании 2018 года
      4:28
      Сегодня

      МИД РФ рассказал об ответе на введение США новых санкций
      3:25
      Сегодня

      Путин дал высокую оценку международной деятельности российских мусульман
      0:17
      Сегодня

      Более двух тысяч беженцев покинули Африн и направились в сторону Алеппо – МО РФ

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6660

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5092

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20981

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39706

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4883
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      Умерла народная артистка Людмила Сенчина

      Умерла народная артистка Людмила Сенчина

      10:34   25 Января 2018
      1624
      СК России возбудил дело из-за потери связи с рыболовным судном «Восток»

      СК России возбудил дело из-за потери связи с рыболовным судном «Восток»

      9:22   25 Января 2018
      83
      В МИД РФ назвали пропагандисткой атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии

      В МИД РФ назвали пропагандисткой атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии

      23:40   24 Января 2018
      983
      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      20:38   24 Января 2018
      599