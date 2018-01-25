Донбасс: в ЛНР сообщили о соблюдении режима перемирия со стороны ВСУ

Луганск, 25 января. На протяжении прошедших суток Вооруженные силы Украины (ВСУ) сохраняли режим перемирия в Донбассе. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе народной милиции Луганской народной республики (ЛНР).

В пресс-службе военного ведомства отметили, что режим прекращения военных действий соблюдался.

«За прошедшие сутки обстрелов со стороны ВСУ не зафиксировано», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, контактная группа по мирному урегулированию ситуации на юго-востоке Украины ранее согласовала в белорусской столице режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря. Киев регулярно нарушает договоренности, обстреливая населенные пункты ДНР и ЛНР.

Украинские власти Украины весной 2014 года начали боевые действия против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после военного переворота на Украине в феврале 2014 года.

Российская сторона неоднократно заявляла, что не является участницей внутреннего конфликта на Украине, и что единственным способом урегулировать вооруженный конфликт в Донбассе является выполнение минских договоренностей.

Напомним, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции в очередной раз подчеркнул, что российской армии в Донбассе нет, а действуют там местные формирования.

Кроме того, лидер РФ добавил, что Москва не против того, чтобы поставить под международный контроль всю территорию Донбасса, но об этом киевское руководство должно договариваться с ДНР и ЛНР.

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