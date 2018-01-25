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Российские пенсионеры могут поддержать рынок труда
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    Российские пенсионеры могут поддержать рынок труда

    8:16  25 Января 2018
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    Российские пенсионеры могут поддержать рынок труда

    Москва, 25 января. Количество работающих пенсионеров к 2020 году может увеличиться, прогнозирует министерство труда РФ.

    По данным ведомства, через два года доля людей, продолжающих работать в пенсионном возрасте, увеличится с нынешних 7,6% до 8,2% от числа всех работающих. Такая статистика связана с сокращением числа граждан трудоспособного населения.

    Согласно составленному министерством «Прогнозу баланса трудовых ресурсов на 2018 – 2020 годы», в 2020 году число граждан трудоспособного населения составит 71,7 миллиона человек, при этом в сентябре 2017 года численность трудоспособного населения достигала 72 миллионов человек, пишут «Известия».

    Однако с прогнозом Минтруда согласны не все эксперты. По словам проректора Академии труда и социальных отношений Александра Сафонова, с 2010 года количество работающих пенсионеров постоянно снижается. По данным проведенного Академией в минувшем году социологического исследования, большинство пожилых людей не хотят работать из-за плохого самочувствия и отсутствия рабочих мест.

    Российские пенсионеры могут поддержать рынок труда

    Такое же мнение разделяет и директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России Владимир Назаров. Он отметил, что через два года пенсионеры вряд ли поддержат рынок труда, по его мнению, скорее стоит рассчитывать на людей предпенсионного возраста.

    Эксперты также отметили, что пенсии работающих пожилых людей не индексируются. В связи с этим многие пенсионеры от подработки отказываются. Однако, как сообщалось ранее, трудящиеся россияне пенсионного возраста смогут получить прибавку за счет повышения стоимости пенсионных баллов и их накопления.

    Российские пенсионеры могут поддержать рынок труда

    Напомним, в 2017 году президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому заморозка накопительной части пенсии в России продлевается до 2020 года. Средства, сэкономленные таким образом, будут направлены на финансирование страховой части пенсии.

    Кроме того, как накануне сообщало URA.RU, с 1 февраля 2018 года пенсионные выплаты прокурорам и следователям будут увеличены. Соответствующий указ был также подписан главой государства.

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    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #путин #россия #работа #пенсионеры #рынок труда
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