Российская нефть Urals может стать эталоном

Москва, 25 января. Российская нефть марки Urals в обозримом будущем может занять место в ряду других эталонных марок, таких как Brent и WTI.

Как сообщают «Известия», такого прогноза придерживаются эксперты, комментируя подписанный меморандум между Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржей (СПб МТСБ) и Шанхайской нефтегазовой биржей (SHPGX).

Согласно подписанному сторонами документу, уже в этом году компании из Китайской Народной Республики впервые напрямую присоединятся к биржевым торгам российской нефтью марки Urals.

Как считают специалисты, в результате объемы сделок на площадке могут буквально за пару лет вырасти с 1 миллиарда рублей в прошлом году до нескольких десятков миллиардов долларов.

Как следствие – у Urals существенно повысились возможности занять место в ряду других эталонных марок, таких как Brent и WTI. Сейчас же стоимость российской нефти рассчитывается исходя из котировок Brent, но со скидкой в размере 1-2 доллара.

Напомним, что Владимир Путин выступая на Российской энергетической неделе в Москве осенью 2017-го заявил, что считает возможным продление действия соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2018 года с текущего срока окончания в марте.