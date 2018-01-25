Экономический форум в Ялте объединит в Крыму экспертов со всего мира

Ялта, 25 января. Совет международных экспертов при Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ) объединит в Крыму специалистов со всего мира.

Как сообщили «Известиям» в оргкомитете четвертого ЯМЭФ, новая исследовательская площадка в первую очередь будет заниматься подготовкой конкретных планов послевоенной реконструкции Сирии.

«Это - одна из главных тем предстоящего форума. На ЯМЭФ пройдет «Ялтинская конференция: Реконструкция Сирии», а также ряд других сессий на эту тему», — рассказал изданию сопредседатель оргкомитета форума Андрей Назаров.

К слову, организаторы Ялтинского международного экономического форума в апреле ожидают рекордное число гостей. Ожидается, что в Крым приедут более трех тысяч человек, в том числе свыше 500 иностранцев из 60 стран.

Напомним, что в прошлом году на открытии третьего ЯМЭФ президент Владимир Путин заявил, что форум в Ялте — «авторитетная и востребованная площадка для обсуждения вопросов всестороннего развития Республики Крым и города Севастополя, всего Юга России».