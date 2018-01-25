Самолет Бе-200 направился на поиски пропавшего в Японском море рыболовецкого судна

Хабаровск, 25 января. Лайнер Бе-200 со спасателями на борту отправился в район поиска пропавшего судна «Восток» в Японском море. Об этом в четверг рассказал представитель Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС РФ.

По его словам, воздушный лайнер Бе-200 вылетел для расширения зоны поиска. В настоящее время Ми-8 работает на месте, однако с воздуха обнаружить никого не удалось, уточнил собеседник.

«Радиобуй прослушивается, сигнал бедствия проходит», — цитирует источник РИА Новости.

Также сообщалось, что на пропавшем судне находились 10 сахалинцев и один приморец.

В составе экипажа были граждане России, Украины, Молдавии, Азербайджана.

Напомним, как ранее сообщала «Газета.Ru», рыболовецкий траулер с 21 человеком на борту перестал выходить на связь в Приморье после того, как сработал аварийный сигнал.

На место экстренно направились два судна и два вертолета.

Известно, что на месте поисков были обнаружены два спасательных жилета.