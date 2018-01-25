«Аргентинский» динозавр оказался узбекским

Москва, 25 января. Рептилии-альваресзавриды, жившие на Земле 90 миллионов лет назад, обитали на территории Средней Азии, а не Южной Америки, как считалось раньше.

К такому выводу пришли российские палеонтологи из Зоологического института РАН. Найденные на территории Узбекистана останки динозавра оказались не менее древними, чем кости, обнаруженные в Аргентине. При этом «узбекский динозавр» оказался гораздо более эволюционно развитым.

«У него более специализированное строение кисти. Также у азиатских форм более продвинутая форма задней конечности, свидетельствующая, что они были лучше приспособлены к быстрому бегу. Это позволяет утверждать, что группа возникла все-таки в Азии, а какая-то ее ранняя ветвь проникла в Южную Америку», — рассказал «Известиям» заведующий лабораторией Зоологического института РАН Александр Аверьянов.

Он также отметил, что в Азии было обнаружено больше видов альваресзаврид, чем в Южной Америке. Открытие российских ученых может помочь в изучении движения материков.

Останки динозавра-альваресзаврида, которые помогли исследователям установить новую родину рептилии, были найдены в Узбекистане в ходе экспедиции, которая проходила в 1997 – 2006 годах.

Альваресзавриды достигали высотой не более двух метров, перемещались на двух ногах, имели длинный хвост. Предположительно, питались личинками насекомых, которые они извлекали из коры деревьев.

Ранее URA.RU сообщало, что в январе российские палеонтологи обнаружили останки нового вида гигантских травоядных динозавров на территории Кемеровской области.