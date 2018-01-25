Главный экономист Всемирного банка ушел в отставку

Вашингтон, 25 января. Главный экономист Всемирного банка Пол Ромер объявил о том, что уходит со своего поста.

Как сообщает «Газета.ru», информация об этом стала известна газете Financial Times, согласно данным которой, об уходе Ромера сотрудникам финансовой организации объявил президент Банка Джим Ем Ким.

Также американское издание отмечает, что одной из причин ухода Пола Ромера со своего поста называется конфликт с коллегами, с которыми главный экономист так и не смог сработаться.

Добавим, что президент Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявлял, что Россия с уважением относится к мировым финансовым институтам, таким как МВФ или Всемирный банк, однако воспринимает их рекомендации критически.

