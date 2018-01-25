Эксперты назвали плюсы и минусы нового турнира УЕФА — Лиги наций

Москва, 25 января. В швейцарской Лозанне в минувшую среду прошла жеребьевка нового международного футбольного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА — Лиги наций. Национальная команда России в рамках группового турнира сыграет с Швецией и Турцией.

По словам бывшего тренера, данный турнир позволит сборным не искать соперников по товарищеским матчам. Он напомнил, что именно с этой проблемой столкнулась сборная Станислава Черчесова в рамках подготовки к домашнему первенству мира-2018, пишут «Известия».

«В разгар отбора к мундиалю найти достойного спарринг-партнера было очень сложно. Лига наций позволит избежать в том числе и этих сложностей», — считает эксперт.

The official result of the #NationsLeague draw! pic.twitter.com/H1fPteK7M1 — UEFA Nations League (@UEFAEURO) January 24, 2018

Однако, по мнению футбольного эксперта Александра Мостового, создание такого турнира — ошибка.

«В современном футболе календарь и так перенасыщен — огромное количество игр, сумасшедшие нагрузки. В товарищеских матчах можно было приберечь игроков с небольшими травмами, дать отдохнуть лидерам, а теперь этой возможности не будет», — полагает Мостовой.

Он также добавил, что данное решение боссов УЕФА «ошибочное».

Как сообщала «Газета.Ru», первый матч в рамках нового турнира российские футболисты проведут 7 сентября 2018.

В октябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил к 30 мая этого года разработать документ о развитии футбола в России с учетом использования наследия ЧМ-2018.

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