18+
Поиск
Лента новостей
Все регионы Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»
Спорт
Эксперты назвали плюсы и минусы нового турнира УЕФА — Лиги наций
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Эксперты назвали плюсы и минусы нового турнира УЕФА — Лиги наций

    7:19  25 Января 2018
    67

    Эксперты назвали плюсы и минусы нового турнира УЕФА — Лиги наций

    Москва, 25 января. В швейцарской Лозанне в минувшую среду прошла жеребьевка нового международного футбольного турнира под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций УЕФА — Лиги наций. Национальная команда России в рамках группового турнира сыграет с Швецией и Турцией.

    По словам бывшего тренера, данный турнир позволит сборным не искать соперников по товарищеским матчам. Он напомнил, что именно с этой проблемой столкнулась сборная Станислава Черчесова в рамках подготовки к домашнему первенству мира-2018, пишут «Известия».

    «В разгар отбора к мундиалю найти достойного спарринг-партнера было очень сложно. Лига наций позволит избежать в том числе и этих сложностей», — считает эксперт.

    Однако, по мнению футбольного эксперта Александра Мостового, создание такого турнира — ошибка.

    «В современном футболе календарь и так перенасыщен — огромное количество игр, сумасшедшие нагрузки. В товарищеских матчах можно было приберечь игроков с небольшими травмами, дать отдохнуть лидерам, а теперь этой возможности не будет», — полагает Мостовой.

    Он также добавил, что данное решение боссов УЕФА «ошибочное». 

    Как сообщала «Газета.Ru», первый матч в рамках нового турнира российские футболисты проведут 7 сентября 2018.

    Эксперты назвали плюсы и минусы нового турнира УЕФА — Лиги наций

    В октябре 2017 года президент России Владимир Путин поручил к 30 мая этого года разработать документ о развитии футбола в России с учетом использования наследия ЧМ-2018.

    Владимир Путин. Биография

    "5 причин проголосовать"
    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #футбол #путин #россия #спорт #уефа #лига наций
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    #ВЫБОРЫ2018
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Читайте также
    Эксклюзив Все
    Инфографика Все
      Главное Все

      ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Стар Альянс»

      8:52 25 Января 2018 41
      Читать
      8:40
      Сегодня

      Выборы президента России: ЦИК заявил о рекордном количестве женщин в кампании 2018 года
      4:28
      Сегодня

      МИД РФ рассказал об ответе на введение США новых санкций
      3:25
      Сегодня

      Путин дал высокую оценку международной деятельности российских мусульман
      0:17
      Сегодня

      Более двух тысяч беженцев покинули Африн и направились в сторону Алеппо – МО РФ
      20:08
      Вчера

      «Унижать цели не было»: глава МОК объяснил недопуск российских атлетов на Олимпиаду

      Националисты Киева: «Если ты хочешь жить здесь, ты должен забыть русский язык»

      16:07 23 Января 2018 6529

      «Миша, победа»: Саакашвили вошел в киевский суд под крики митингующих

      11:33 22 Января 2018
      5028

      «Героев небесной сотни» забыли почтить в Киеве

      13:11 21 Января 2018
      20874

      Участники АТО потребовали от Порошенко выдать им бесплатную землю: «Мы за что кровь проливали?»

      14:00 17 Января 2018
      39610

      Киевские экологи: Порошенко и его свита любят пострелять в угодьях Януковича

      10:06 16 Января 2018
      4826
      a
      Закрыть
      Читайте нас в Дзене
      В МИД РФ назвали пропагандисткой атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии

      В МИД РФ назвали пропагандисткой атакой заявления США о якобы причастности РФ к химатаке в Сирии

      23:40   24 Января 2018
      783
      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      Путин заявил о принятии новой госпрограммы вооружения до 2027 года

      20:38   24 Января 2018
      522
      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      Будущее России глазами юных лидеров. Часть третья

      17:54   24 Января 2018
      6765
      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      Клинцевич «по-десантному» прокомментировал новые «репрессии» МОК против России

      12:34   24 Января 2018
      5690