Названы претенденты на звание «Всемирный автомобиль 2018 года»

Нью-Йорк, 25 января. Стали известны финалисты международного конкурса World Car of the Year, в рамках которого автомобильные эксперты выберут лучшую машину года.

Semifinalistas World Car of the Year 2018 camino al Auto Show NY - https://t.co/RjK5GB5dov pic.twitter.com/4cd2oi9iXB — Camilo Alfaro (@camiloautos) January 25, 2018

В финал пробились 10 моделей мировых концернов, среди которых немецкие BMW X3 и Volkswagen T-Roc и японская Mazda CX-5, пишет «Ридус».

Отмечается, что 28 марта в Нью-Йорке будет объявлен лучший автомобиль текущего года. Выбирать победителя будут 82 журналиста со всего мира.

Специалистам предстоит сделать выбор из таких автомобилей, как немецкие BMW X3, Volkswagen T-Roc, японские Mazda CX-5, Toyota Camry, Nissan LEAF, британские Land Rover Discovery и Range Rover Velar, шведская Volvo XC60, итальянская Alfa Romeo Giulia и южнокорейская Kia Stinger, пишет «Ньюинформ».

Кроме того, в ходе церемонии выберут автомобили в категориях «лучший дизайн», «лучший спорткар», «лучший премиальный автомобиль», «лучший городской автомобиль», «лучший зеленый автомобиль», сообщает «Инфореактор».