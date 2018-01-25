Врачи заявили, что здоровью Ассанжа угрожает опасность

Лондон, 25 января. Врачи, которые провели медицинское обследование Джулиана Ассанжа, заявили, что здоровью основателя WikiLeaks угрожает опасность.

Как сообщает RT, со ссылкой на публикацию в газете Guardian, негативно на физическом и психологическом состоянии Ассанжа сказывается длительное пребывание в посольстве Эквадора в столице Великобритании.

«Наше профессиональное мнение состоит в том, что продолжающееся заключение опасно для него, физически и психологически, и нарушает его право на доступ к медицинской помощи», — рассказали британскому изданию медики.

Как добавили врачи, к подобным последствиям привело то, что более пяти лет Джулиан Ассанж практически не имеет доступ к солнечному свету, вентиляции и внешнему пространству.

Напомним, что убежище в посольстве Эквадора в Лондоне основатель WikiLeaks попросил в 2012 году, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где был выдан ордер на его арест.