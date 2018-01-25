РФ отправила в Донбасс первую в 2018 году гуманитарную колонну МЧС

Москва, 25 января. Пресс-служба МЧС России сообщила, что утром в четверг в Донбасс отправилась первая в 2018 году гуманитарная колонна.

Сообщается, что 73-я колонна МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса вышла из Донского спасательного центра МЧС в Ростовской области и движется в сторону российско-украинской границы.

Автомобили везут более 400 тонн гуманитарных грузов, среди которых в основном находятся детские продуктовые наборы.

Отмечается, что в пути колонна разделится на две, после чего они проследуют в Донецк и Луганск.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин 10 января провел встречу с представителем Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Виктором Медведчуком.