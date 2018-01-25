Российское вино может стать на градус крепче

Москва, 25 января. В российском министерстве финансов предложили разрешить винным заводам выпускать вино на градус крепче.

Как сообщают «Известия», в ведомстве разработали законопроект, согласно которому производители вина могут выпускать напиток, в котором на долю спирта приходится до 17,5% конечного объема.

Сейчас же закон определяет вино как напиток, в котором на долю спирта приходится от 8,5% до 16,5% конечного объема. Отмечается, что необходимость в поправках объясняется повышением сахаристости виноматериалов и появлением нового вида дрожжей.

Что важно – согласно новому законопроекту, повышать градусность вина добавлением в напиток этилового спирта запрещается. Как и в нынешней редакции закона, процесс должен быть натуральным.

Законопроект прошел процедуру межведомственного согласования и уже направлен в правительство. Если Кабмин РФ его одобрит, документ поступит в Государственную думу.

Как напоминает «Газета.ru», в июне прошлого года во время посещения «Артека» президент России Владимир Путин во время встречи с отдыхающими там детьми, признался, что вину предпочитает кефир и кисель.