Российские танк «Армата» и «папа всех бомб» попали в список «супероружия современности»

Москва, 25 января. Немецкая газета Bild составила список «супероружия современности», куда были включены российские танк Т-14 «Армата» и «папа всех бомб».

Как пишет РИА Новости, в частности немецкие репортеры назвали танк «Армата» одним из наиболее эффективных в мире, который набирает скорость до 80 км/ч, обладает мощной пушкой и даст фору американскому Abrams.

Также в список «супероружия» была включена российская авиационная вакуумная бомба повышенной мощности, которую называют «папа всех бомб», и которая превосходит самый мощный неядерный снаряд США.

Кроме того, в список Bild также были включены китайские ракеты DF-21D, немецкий танк Leopard 2, ПРО Израиля «Железный купол», авианосец США класса Nimitz, истребитель F-22.

Добавим, что накануне президент Владимир Путин заявил что, предприятия ОПК России должны активнее подключаться к масштабным программам в сфере модернизации электроэнергетики и развития цифровой экономики.