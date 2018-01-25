Власти КНДР обратились ко всей корейской нации с призывом к единению

Пхеньян, 25 января. Власти Северной Кореи обратились ко всей корейской нации с призывом к единению и противостоянию Соединенным Штатам.

В заявлении говорится, что военная напряженность между Пхеньяном и Сеулом должна быть снижена. Подчеркивается, что важнейшей задачей является объединение корейской нации, при этом отмечается, что вмешательство третьих сторон в этот вопрос недопустимо.

Также Пхеньян призвал снизить критику в адрес страны в связи с ракетной и ядерной программами и активнее противодействовать США, которые провоцируют ядерную войну.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию на Корейском полуострове, заявил, что глава КНДР Ким Чен Ын «выиграл эту партию». Также российский глава назвал северокорейского лидера Ким Чен Ына грамотным и зрелым политиком.