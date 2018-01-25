Порошенко в Германии уличили в тайном владении заводом — СМИ

Берлин, 25 января. Немецкие СМИ уличили президента Украины Петра Порошенко в тайном владении находящегося в Германии завода по производству крахмала.

Как сообщает «Газета.ru», информация об этом содержится в публикации Deutsche Welle, журналисты которого выяснили, что украинский лидер не указал себя в качестве совладельца предприятия, как того предписывают немецкие законы.

В частности, 25% акций завода Interstarch GmbH принадлежит компании «Интерстарч Украина», которая, в свою очередь, входит в состав агропромышленного холдинга Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро».

Напомним, что Владимир Путин две недели назад на встрече с руководителями печатных СМИ, комментируя новогодний отдых Порошенко на Мальдивах, сказал, что «богатый человек может позволить себе отдыхать, где угодно».