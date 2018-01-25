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Порошенко в Германии уличили в тайном владении заводом — СМИ
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    Порошенко в Германии уличили в тайном владении заводом — СМИ

    6:09  25 Января 2018
    1866

    Порошенко в Германии уличили в тайном владении заводом — СМИ

    Берлин, 25 января. Немецкие СМИ уличили президента Украины Петра Порошенко в тайном владении находящегося в Германии завода по производству крахмала.

    Как сообщает «Газета.ru», информация об этом содержится в публикации Deutsche Welle, журналисты которого выяснили, что украинский лидер не указал себя в качестве совладельца предприятия, как того предписывают немецкие законы.

    В частности, 25% акций завода Interstarch GmbH принадлежит компании «Интерстарч Украина», которая,  в свою очередь, входит в состав агропромышленного холдинга Петра Порошенко «Укрпроминвест-Агро».

    Порошенко в Германии уличили в тайном владении заводом — СМИ

    Напомним, что Владимир Путин две недели назад на встрече с руководителями печатных СМИ, комментируя новогодний отдых Порошенко на Мальдивах, сказал, что «богатый человек может позволить себе отдыхать, где угодно».

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    Автор: Константин Терехов
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    #путин #петр порошенко #киев #украина #владимир путин
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