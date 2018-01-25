В Китае успешно клонировали обезьяну

Пекин, 25 января. Генетики из Китайской Народной Республики заявили, что успешно клонировали обезьяну.

Как сообщает RT, эксперимент проводился тем же методом, благодаря которому в свое время удалось клонировать овечку Долли. Двух клонированных приматов назвали Чжунчжун и Хуахуа.

Ученые из Поднебесной во время эксперимента использовали генетическую информацию из клеток соединительной ткани — эмбриональных фибробластов. В итоге, из 127 яйцеклеток развились 109 эмбрионов.

После этого 79 из них были подсажены 21 самке макаки, забеременеть удалось только шести обезьянам, и при этом живыми родились всего два детеныша.

Напомним, что овечка Долли была клонирована в далеком 1996 году. За более чем 20 лет подобным образом получалось клонировать мышей, свиней и собак. Однако успешно эксперимент над приматами завершился только сейчас.

Добавим, что во время прямой линии президента РФ в 2015 году Владимиру Путину задали вопрос – хочет ли он быть клонированным, на что глава государства коротко ответил, что «нет».