МОК может не пустить на Игры-2018 ничем не скомпрометировавших себя спортсменов

Москва, 25 января. Независимая комиссия Международного олимпийского комитета под руководством Валери Фурнейрон провела еще одну проверку, по итогам которой к участию в олимпийских играх 2018 года могут быть не допущены ничем не скомпрометировавшие себя спортсмены.

Сообщается, что итоги тестов предстоит рассмотреть OARIG — комиссии, принимающей окончательное решение по атлетам из РФ. Отмечается, что среди спортсменов, рискующих не попасть на Олимпиаду в Пхенчхане, находятся все российские участники Игр в Сочи, в том числе Вик Уайлд, Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев и Илья Черноусов.

В материале газеты «Известия» говорится, что в ходе второй проверки количество участников от России может сократиться еще на треть.

Ранее Газета.ру сообщала, что несмотря на то, что Международный олимпийский комитет отстранил российскую сборную от Олимпиады-2018, президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия не собирается бойкотировать Олимпиаду и не станет препятствовать тем спортсменам, которые приняли решение лететь в Пхенчхан.