Выборы-2018: «Ростелеком» пообещал отразить все кибератаки на президентских выборах

Москва, 25 января. Президент компании «Ростелеком» Михаил Осеевский заявил, что все возможные кибератаки на систему видеонаблюдения в день проведения президентских выборов в России в 2018 году будут успешно отражены.

По его словам, компания будет сотрудничать со спецслужбами.

«Конечно, мы готовимся к возможным инцидентам 18 марта», – отметил Осеевский, добавив, что нет «никаких сомнений», что все атаки будут отражены.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» создаст семь центров по обработке данных для работы системы видеонаблюдения на выборах президента РФ в марте 2018 года.

Ранее Газета.ру сообщала, что действующий президент России Владимир Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Он отметил, что рассчитывает на широкую поддержку партий и граждан. Ранее кандидатуру Путина поддержали партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия», а также ряд партий, не представленных в Государственной думе, например «Родина», «Патриоты России», «Гражданская платформа» и т.д.