Собянин объяснил, почему нужно обязательно идти на выборы
Москва, 25 января. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему нужно обязательно идти на выборы президента России 18 марта 2018 года.
«Я считаю, что выборы президента — это выборы, которые определяют судьбу страны, каждого гражданина и их детей», — цитирует «Вечерняя Москва» градоначальника, который дал большое интервью телеканалу ТВЦ.
Кроме того, руководитель столичного региона добавил, что предстоящие в марте президентские выборы будут определяющими – как для всей страны, так и для каждого гражданина.
Как напоминают «Известия», на выборах президента России образца 2012 года явка составила 65,3%. Тогда за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 63,6% избирателей, пришедших на участки.