Москва, 25 января. Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил, почему нужно обязательно идти на выборы президента России 18 марта 2018 года.

«Я считаю, что выборы президента — это выборы, которые определяют судьбу страны, каждого гражданина и их детей», — цитирует «Вечерняя Москва» градоначальника, который дал большое интервью телеканалу ТВЦ.

Кроме того, руководитель столичного региона добавил, что предстоящие в марте президентские выборы будут определяющими – как для всей страны, так и для каждого гражданина.

Как напоминают «Известия», на выборах президента России образца 2012 года явка составила 65,3%. Тогда за действующего главу государства Владимира Путина проголосовали 63,6% избирателей, пришедших на участки.

