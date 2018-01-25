Эксперты рассказали о падении индекса «Кофе с молоком» в РФ

Москва, 25 января. Специалисты исследовательского холдинга «Ромир» сообщили, что индекс «Кофе с молоком», отражающий объемы покупок россиянами шоколада, кофе, молока, бутилированной воды и динамику цен на них за прошедший год снизился на 4,2%.

Сообщается, что причиной данной тенденции стало падение цен на входящие в индекс продукты, в частности, на кофе и шоколад.

При этом эксперты отметили, что в декабре 2017 года индекс вырос на 8% по сравнению с ноябрем, продемонстрировав традиционный предновогодний скачок.

«В последний месяц года индекс «Кофе с молоком» продемонстрировал традиционный предновогодний скачок. Его значение поднялось до отметки в 1,011 тысячи процентных пунктов, что на 8% больше ноябрьского показателя», — говорится в исследовании.

«Трендом ушедшего года в вопросе простых удовольствий стало повышение их доступности в связи со снижением цен на маленькие гастрономические радости», — пояснили в холдинге.