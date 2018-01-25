МИД РФ рассказал об ответе на введение США новых санкций

Москва, 25 января. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Москва незамедлительно ответит на новые санкции США в случае их введения.

«Необходимо дождаться развития событий с точки зрения объявления американцами тех или иных решений. А отвечать мы, безусловно, будем», — сказал дипломат.

Рябков пояснил, что в настоящее время прорабатываются несколько вариантов ответа на санкционные меры.

«А все опции ответа будут на столе у президента Российской Федерации, когда и если дойдет до необходимости отвечать не только вербально, но и материально», — цитирует замглавы МИД газета «Известия».

Напомним, что доклад о введении новых санкций против России будет подготовлен к 29 января.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил после введения новых санкций, что при Трампе Россия доверяет США меньше, чем при Обаме. Ужесточение риторики говорит о том, что в ближайшем будущем вряд ли стоит ожидать положительного развития политического диалога