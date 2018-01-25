Власти Крыма отвергли предложение о проведении повторного референдума

Севастополь, 25 января. Вице-премьер правительства Крыма Дмитрий Полонский заявил, что повторный референдум по статусу Крыма не требуется.

По словам Полонского, жители Крыма уже высказались и на данном вопросе «поставлена точка».

«Мы никому ничего повторно доказывать не собираемся», — подчеркнул Полонский.

«Статус лорда не дает абсолютно никаких прав указывать крымчанам, как им быть и что делать. Я думаю, мы и без лордов английских разберемся», — добавил вице-премьер.

Ранее член палаты лордов британского парламента Ричард Балф предложил провести на полуострове референдум под эгидой ООН.

Напомним, что Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после государственного переворота на Украине. За воссоединение с Россией отдали свои голоса почти 100% жителей полуострова.

Позже президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что «вопрос Крыма закрыт окончательно» и не подлежит обсуждению.