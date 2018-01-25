Приговор экс-президенту Бразилии да Силве оставлен в силе

Порту-Алегри, 25 января. Суд второй инстанции, расположенный в городе Порту-Алегри, поддержал обвинительный приговор в отношении бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Сообщается, что три судьи регионального федерального суда Порту-Алегри подтвердили приговор бывшему бразильскому главе государства, обвиняемому в коррупции.

Отмечается, что Лула да Силва не сможет принять участие в выборах президента, назначенных на октябрь 2018 года, так как ему запрещено занимать государственные должности в течение 19 лет.

Ранее Газета.ру сообщала, что бывшему президенту Бразилии Луису Инасиу Лула да Силве предъявили обвинение в коррупции на $1 млн.