Путин дал высокую оценку международной деятельности российских мусульман

Москва, 25 января. Президент РФ Владимир Путин высоко оценил международную деятельность, проводимую российскими централизованными религиозными организациями мусульман.

«Что касается международной деятельности, я считаю, что это очень интересное направление, очень правильное. И не случайно к вам обращаются за помощью и поддержкой, по сути, нашей просветительской работе в других странах», — сказал российский глава.

Ранее Газета.ру сообщала, что президент РФ Владимир Путин заявил, что сотрудничество светских вузов с исламскими образовательными учреждениями в рамках совместных программ выводит мусульманское образование на новый уровень.